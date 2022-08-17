Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu - Son Dakika
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Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu

17.08.2022 23:57
Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düşen genç kayboldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde serinlemek için atıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren ve atının eyerinin ters dönmesi sonucu suya düşen genç kayboldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri eyeri ters dönmüş vaziyette atı sudan çıkartırken genci arama çalışması başlatıldı.

Olay, Köşk- Dalama yolu üzerindeki Büyük Menderes Nehri köprüsü yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.E. (18) isimli genç, atıyla birlikte serinlemek için Menderes Nehri'ne girdi. Nehir içindeyken atının eyerinin ters dönmesi sonucu talihsiz gencin suya düşerek akıntıya kapıldığı iddia edildi. Olayı ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, gencin bulunması için çalışma başlatırken, nehirdeki bir adacık kısmında atı eyeri ters dönmüş şekilde buldu. Canlı bir şekilde bulunan at sudan çıkarılırken, talihsiz gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonuç vermezken, havanın da kararması üzerine ara verilen kayıp şahsı arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren sualtı dalgıç ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Büyük Menderes Nehri, Jandarma, Dalama, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu - Son Dakika
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