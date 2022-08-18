Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Eroğlu'nu arama çalışmaları, AFAD ekibinin de katılımıyla karada ve su altında devam ediyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Köşk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kaybolan 18 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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