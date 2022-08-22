Köşk Mezeköy'de gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

Köşk Mezeköy'de gerginlik

22.08.2022 14:52
Köşk Mezeköy'de gerginlik

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi'nde kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline karşı çıkan bazı vatandaşlar bölgede eylem başlattı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy Mahallesi'nde kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline karşı çıkan bazı vatandaşlar bölgede eylem başlattı. Firma tarafından bölgeye iş makinesi sevk edileceğini öğrenen köylüler ve çevreciler santralin kurulacağı bölgeye giden yolu trafiğe kapatırken, jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başladı. Firmanın adeta gasp edercesine arazilerinin üzerine konmak istediğini belirten köylüler ve arazi sahipleri iş makinelerinin bölgeye girişine müsaade etmedi.

Sabah saatlerinde bölgeye iş makinesi sevk edildiğini öğrenen bir grup vatandaş duruma tepki göstermek için alana gitti. Köylünün pek çoğunun ve ihtiyar heyetinin müdahil olmadığı eylemde dışarıdan çevreci oldukları gerekçesiyle çok sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

Şu anda köylülerden daha çok dışardan çevreci sıfatıyla gelenlerin eylemlerine devam ettiği köyde eylemcilerin sesinin tarla sahiplerinden daha fazla çıktığı görülürken, jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevreci sıfatı ile bölgeye gelen eylemciler güvenlik güçlerinin tarla sahipleri ile görüşme talebine de karşı çıkarken şu anda köyde gerginlik ve çevrecilerin eylemi devam ediyor.

Eylemcilerin çoğunluğunu dışarıdan gelen kadınlar oluştururken jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ortamı sakinleştirmeye çalışıyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı JES'e karşı olan mahalleli çadır kurdu; jandarma önlem aldı Aydın'da Jes'e Karşı Çıkan Köylüler Yolu Trafiğe Kapattı: '15 Temmuz'da Biz Bu Devlete Sahip Çıkmadık mı Kardeşim? Bu Devlet Bu Millete Neden Sahip... Aydın'da Jes'e Karşı Çıkan Köylüler Yolu Trafiğe Kapattı: '15 Temmuz'da Biz Bu Devlete Sahip Çıkmadık mı Kardeşim? Bu Devlet Bu Millete Neden Sahip...
Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köşk Mezeköy'de gerginlik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Köşk Mezeköy'de gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement