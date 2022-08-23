Aydın'da Köylülerin Jes'e Karşı Direnişi Sürüyor. CHP'li Yıldız: "Gücünüz Garibana mı Yetiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Köylülerin Jes'e Karşı Direnişi Sürüyor. CHP'li Yıldız: "Gücünüz Garibana mı Yetiyor"

23.08.2022 12:01

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde Efendi Jeotermal şirketi tarafından kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karşı çıkan köylülerin direnişi sürüyor. Eyleme katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, jandarma ekiplerine, “Gücünüz garibana mı yetiyor” diye tepki gösterdi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy Mahallesi'nde Efendi Jeotermal şirketi tarafından kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karşı çıkan köylülerin direnişi sürüyor. Eyleme katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, jandarma ekiplerine "Gücünüz garibana mı yetiyor" diye tepki gösterdi.

Aydın Köşk'te JES'e karşı mücadele başlatan köylüler ve çevreciler santralin kurulacağı bölgeye giden yolu dün trafiğe kapatmıştı. Jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatıp geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başlamıştı.

Köylüler ve arazi sahipleri, iş makinelerinin bölgeye girişine bugün de izin vermedi. Eyleme CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da katıldı.

Yıldız, köylülere müdahale etmek isteyen Jandarma ekiplerine köylünün haklı olduğunu ve henüz davanın sürdüğünü anlattı. Jandarmanın köylülerin yolu kapattığına yönelik tutanak tutabileceğini, aksi bir davranışın kanunları çiğnemek olacağını belirten Yıldız, "Gücünüz garibana mı yetiyor? Vatandaşın yanında yer almıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına Hazırlanıyor Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına Hazırlanıyor
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Köylülerin Jes'e Karşı Direnişi Sürüyor. CHP'li Yıldız: 'Gücünüz Garibana mı Yetiyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Köylülerin Jes'e Karşı Direnişi Sürüyor. CHP'li Yıldız: "Gücünüz Garibana mı Yetiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement