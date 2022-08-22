Aydın'da Jes'e Karşı Çıkan Köylüler Yolu Trafiğe Kapattı: "15 Temmuz'da Biz Bu Devlete Sahip Çıkmadık mı Kardeşim? Bu Devlet Bu Millete Neden Sahip...

EDDA SÖNMEZ

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Mezeköy mahallesinde Efendi Jeotermal şirketi tarafından kurulmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karşı çıkan köylüler, eylem başlattı. Köylüler ve çevreciler, santralin kurulacağı bölgeye giden yolu trafiğe kapattı. Bir vatandaş, "15 Temmuz'da biz bu devlete sahip çıkmadık mı kardeşim? Bu devlet, bu millete neden sahip çıkmıyor? Biz sokaklara dökülmedik mi? Biz, bu insanların arkasından gitmedik mi? Neden benim tapum elimdeyken benim evime girmeye çalışılıyor" dedi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Mezeköy mahallesinde kurulmak istenen JES'e karşı çıkan vatandaşlar bölgede eylem başlattı. Firma tarafından bölgeye iş makinesi sevk edileceğini öğrenen köylüler ve çevreciler, santralin kurulacağı bölgeye giden yolu trafiğe kapattı. Jandarma da bölgede tansiyonu düşürmek için karayolunu trafiğe kapatıp ve geçişleri kontrollü olarak sağlamaya başladı. Firmanın adeta gasp edercesine arazilerinin üzerine konmak istediğini belirten köylüler ve arazi sahipleri, iş makinelerinin bölgeye girişine müsaade etmedi.

"ASKERLE BENİ ÇİGNEDİ"

Köylüler, mücadeleye devam edeceklerini ve iş makinalarının bölgede geçişine izin vermeyeceklerini söyledi. JES'e karşı direnen köylüler arasından bulunan ve eşi gözaltına alınan Emel Zeybek ise yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı ve "Askerler beni çiğnedi" dedi.

"15 TEMMUZ'DA BİZ BU DEVLETE SAHİP ÇIKMADIK MI KARDEŞİM"

Bir başka Mezeköy sakini ise yaşananlara isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben, siyasetten hiç anlamam, rütbeden hiç anlamam, hukuktan hiç anlamam. 15 Temmuz'da biz bu devlete sahip çıkmadık mı kardeşim? Bu devlet, bu millete neden sahip çıkmıyor? Biz, sokaklara dökülmedik mi? Biz, bu insanların arkasından gitmedik mi? Neden benim tapum elimdeyken benim evime girmeye çalışılıyor? Benim yaşam hakkım; Anayasa'da var bu. Temiz çevrede yaşamak benim hakkım. Böyle bir hakkım var. Neden benim rızam olmadan alınmaya çalışılıyor, neden ya? Neymiş; istihdam sağlanacakmış, iş kurulacakmış. Bana ne ya. Neymiş; burada avokado yetişecekmiş. Bak kardeşim, bu benim annem. Benim annem avokado yetiştirerek büyümedi. O yüzden biz incirimize, zeytinimize sahip çıkıyoruz; burada bekliyoruz. Biz, size karşı değiliz (jandarma komutanına diyor). Size boynumuz kıldan ince ama sen de gelsen 'Buradan geçeceğim' diye, ben o kepçenin önüne yatarım, seni de geçirmem."

Eylemcilerin çoğunluğunu kadınlar oluştururken jandarma ekipleri tansiyonu düşürmeye çalışıyor.