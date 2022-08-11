Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü

11.08.2022 21:51

Tartıştığı komşuları C.A. ve B.A. tarafından boynundan bıçaklanan Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak yaşamını yitirdi. Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak, henüz bilinmeyen nedenle komşuları C.A. ve B.A. ile tartışmaya başladı. Balsak ile C.A. ve B.A. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOYNUNDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavgada boynuna bıçak darbesi alan Balsak kanlar içerisinde yığılırken, çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Balsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, bıçaklı kavgada öldürüldü

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evli, 2 çocuk babası Balsak'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞIMDA BULUNDU

uşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahmet Balsak ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ahmet Balsak'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Günel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız büyük… İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz, değerli mesai arkadaşımız Ahmet Balsak uğramış olduğu hain bir saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü, bıçaklı kavgada öldürüldü
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Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai
Kaynak: DHA

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