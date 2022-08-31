Kuşadası açıklarındaki depremler Sisam Adası'nda da hissedildi - Son Dakika
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Kuşadası açıklarındaki depremler Sisam Adası'nda da hissedildi

31.08.2022 14:18
Kuşadası açıklarındaki depremler Sisam Adası'nda da hissedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki deprem, Sisam Adası'nda da hissedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen iki deprem, Sisam Adası'nda da hissedildi. Adada şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve Sisam Adası'nda da hissedildi. Bu depremden 14 dakika sonra yine aynı bölgede saat 13.10'da 5.1 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

Sisam Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra emniyetin tüm araçları adanın çevresinde hasar tespiti için inceleme yaparken, şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediği açıklandı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sisam Adası, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası açıklarındaki depremler Sisam Adası'nda da hissedildi - Son Dakika

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