Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

31.08.2022 13:19

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası açıklarında, saat 12.56'da, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedildi.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Deprem, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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