Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.09.2022 09:52
Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - AYDIN

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Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu Başkan Ömer Günel 'Eski Kuşadası'nda incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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