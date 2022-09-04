Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

04.09.2022 03:06
Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı. Bottaki 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlerden 1'i öldü, 6'sı kurtarıldı Aydın'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlerden 1'i öldü, 6'sı kurtarıldı Kuşadası'nda Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler yakalandı Kuşadası'nda Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler yakalandı
Kaynak: DHA

Güzelçamlı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
23:59 Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum
23:49 Fenerbahçe konuk ettiği Kayserispor'u net skorla geçti
23:41 Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:54 Tartıştığı çalışanını tüfekle vurarak öldüren patron teslim oldu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 03:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement