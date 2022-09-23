Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.09.2022 11:26
Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 29 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

YORUMLAR
500
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ Son dakika haber: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK DENİZ DİBİ VE SAHİLİ TEMİZLEDİ
Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 17:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement