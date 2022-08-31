Kuşadası'nda balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 1 Eylül'de sona eren av yasağı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, geç saatlerde "Vira bismillah" diyerek denize açılmaya başladı.

Av yasağının sona ermesi dolayısıyla balıkçılar barınağında tören düzenlendi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Aydın Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Özgür Atacan, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, askeri mülki amirleri ve protokol katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine değinen konuşmalar yapıldı, bereketli bir av sezonu temennisinde bulunuldu.

Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, "İlçemiz genelinde 190 adet balıkçı gemisi bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde geleneksel kıyı balıkçılığı desteklenmesinden 94 balıkçı gemisi yararlanmış olup ilçemiz balıkçılar tarafından geçtiğimiz av sezonunda yaklaşık olarak 2 bin 712 ton balık avlamıştır" diye konuştu.

Kaymakam Yücel de, bereketli hayırlı bir yıl olmasını diledi, avlanması yasak olan balıklar konusunda hassasiyet beklediğini söyledi. Konuşmalarından ardından Alibey balıkçı teknesi "Vira Bismillah" denilerek bereketli bir yıl olması dilekleri ve dualarla balığa uğurlandı.