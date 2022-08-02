Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı

02.08.2022 15:43
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 ay önce satın aldığı evde oturan kişilerle ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 ay önce satın aldığı evde oturan kişilerle ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç., yaklaşık iki ay önce bir ev satın aldı. İddiaya göre satın aldığı evi terk etmeyen O.İ.'den defalarca anahtarını isteyen yeni ev sahibi herhangi bir sonuca ulaşamadı. Evde oturan kişilerin bugün öğle saatlerinde telefonla ev sahibini arayarak 'evin önüne gel anahtarını verelim' dediği ileri sürüldü. Anahtarını almaya giden ev sahibi F.Ç.; O.İ. ve oğlu K.B.İ. tarafından önce darp edildi, ardından da O.İ. tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı F.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, saldırgan baba ve oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:59:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement