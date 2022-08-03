Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı

03.08.2022 01:15
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 ay önce satın aldığı evde oturan kişilerle ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 ay önce satın aldığı evde oturan kişilerle ev sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç., yaklaşık iki ay önce bir ev satın aldı. İddiaya göre satın aldığı evi terk etmeyen O.İ.'den defalarca anahtarını isteyen yeni ev sahibi herhangi bir sonuca ulaşamadı. Evde oturan kişilerin bugün öğle saatlerinde telefonla ev sahibini arayarak 'evin önüne gel anahtarını verelim' dediği ileri sürüldü. Anahtarını almaya giden ev sahibi F.Ç.; O.İ. ve oğlu K.B.İ. tarafından önce darp edildi, ardından da O.İ. tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı F.Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, saldırgan baba ve oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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