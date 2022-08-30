Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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