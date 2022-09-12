Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde 5 ayrı otomobil ile Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik ile MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.O. olduğunu belirledi.
Şüpheli, Türkmen Mahallesi'nde operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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