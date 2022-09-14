Kuşadası'nda "Altın Güvercin" yarışmasında Merve Demirci birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda "Altın Güvercin" yarışmasında Merve Demirci birinci oldu

14.09.2022 17:28
Kuşadası'nda "Altın Güvercin" yarışmasında Merve Demirci birinci oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Demirci'nin "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Demirci'nin "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde sözü ve müziği Merve Demirci'ye ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan "Birdenbire Olmaz" isimli beste birinci seçildi.

Hakan Kartal'a ait olan "Bekle Efendi" isimli beste ikinci, Gözde Yüksel Çetin'e ait olan "Hisset" isimli beste ise 3'üncü oldu.

Yarışmada en iyi yorumcu ödülü de "Birdenbire Olmaz" bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz'e verildi.

YORUMLAR
500
Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'Altın Güvercin' yarışmasında Merve Demirci birinci oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:58 Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:28:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda "Altın Güvercin" yarışmasında Merve Demirci birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement