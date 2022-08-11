Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kadınlar Denizi, Cumhuriyet , Ege ile Türkmen mahallelerinde hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı ve kasten yaralama suçlarını işledikleri suçlamasıyla C.Ç, F.E. ve L.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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