Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 16:24
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kadınlar Denizi, Cumhuriyet, Ege ile Türkmen mahallelerinde hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı ve kasten yaralama suçlarını işledikleri suçlamasıyla C.Ç, F.E. ve L.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ö. serbest bırakılırken, C.Ç. ve F.E. tutuklandı.

YORUMLAR
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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Kuşadası'nda yakalandı 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Kuşadası'nda yakalandı Kuşadası'nda 4 mahalleyi soyan hırsızlar tutuklandı Kuşadası'nda 4 mahalleyi soyan hırsızlar tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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