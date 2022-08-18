Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtan indirilen M.O.T.'nin yapılan GBT kontrolünde, gece vakti yağma suçundan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen G.O.T. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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