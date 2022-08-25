Polis battaniye açtı, genç kız kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolu üzerinde bulunan üst geçide çıkan ve aşağıya atlamak isteyen genç kız polis ekiplerinin müdahalesi ile son anda kurtarılırken, ekipler genç kızın aşağıya atlama ihtimaline karşın battaniye açarak önlem aldı.

Olay, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen L.Y., üst geçide çıkarak kendini aşağıya atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Uzun süre ikna edilmeye çalışılan kadın, hiçbir şekilde ikna olmadı. Polis ekipleri, çevredeki evlerden birinden aldığı battaniyeyi açarak itfaiye ekipleri gelmeden önce önlem aldı. İkna çabasının sürdüğü sırada sinir krizi geçiren L.Y., kendini boşluğa bıraktığı sırada, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Y., tedavi altına alındı. - AYDIN