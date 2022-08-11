Sürücüye ve otomobilin tavanına çıkıp oynayan şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda seyir halinde ilerleyen bir aracın tavanına oturup alkol aldığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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