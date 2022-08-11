Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı

11.08.2022 14:29

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkıp oturan bir şahsa polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıp, adli işlem başlatıldı.

Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda seyir halinde ilerleyen bir aracın tavanına oturup alkol aldığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşların cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER ANINDA TESPİT ETTİ

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücü A.G.'ye ve seyir halindeki aracın tavanına çıkıp oyun oynayan S.K.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulandı.

Seyir halindeki otomobilin tavanında oyun oynayan kişiye ceza yağdı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücüye ve otomobilin tavanına çıkıp oynayan şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kuşadası'nda seyir halindeki otomobilin tavanında oyun oynayan kişiye ceza Kuşadası'nda seyir halindeki otomobilin tavanında oyun oynayan kişiye ceza Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai Kuşadası Belediyesi'nden aralıksız mesai
Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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