Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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