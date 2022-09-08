Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

08.09.2022 14:24
Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi, Türkmen Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki dört adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, tabanca ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 8 kişiye idari işlem yapılırken, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.T. V.T. ve F.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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