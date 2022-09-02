Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

02.09.2022 09:10
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.

S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Kuşadası, JASAT, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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