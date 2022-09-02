Ekipler, şüphelinin GBT sorgulamasında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğunu ve "uyuşturucu kullanmak suçundan" aranmasının olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Kuşadası, JASAT, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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