Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

12.09.2022 10:18
Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 7 ayrı suçtan aranan M.E'nin (31) Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler M.E'yi yakaladı. Yapılan sorgulamada M.E'nin hakkında kesinleşmiş 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Kuşadası, JASAT, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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