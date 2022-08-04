Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

04.08.2022 09:25
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre refüjde bulunan çimlerin sulanması sonrası yola akan sudan dolayı kayan motosikletin sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Fahri Ö.(56), kontrolündeki 35 ADG 693 plakalı motosiklet sürücüsü, dönüş yapacağı sırada iddiaya göre refüf sulaması sonrası yola akan sudan dolayın motosikleti ile birlikte kayarak yere düştü. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşturdu. 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi sonucu olay yerine ambulans sevk edildi. Kafasından ağır yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Yalova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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