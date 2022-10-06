Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

06.10.2022 10:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesinin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesinin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi adliyeye sevk edildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kuşadası Adliyesi'ne gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Kuşadası Belediyesinde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile ihaleyi alan şirketin 2 yetkilisi hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

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