Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

14.09.2022 21:40
Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 16 kişi hafif yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 16 kişi hafif yaralandı.

Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ö. evinden getirdiği pompalı tüfekle karşı grubun üzerine rastgele ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 16 kişi, ambulans ve çevredekilerin yardımıyla götürüldükleri Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli V.Ö. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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