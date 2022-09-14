Aydın'da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 16 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

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