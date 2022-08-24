Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı

24.08.2022 17:54
Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda, cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), suçlulara göz açtırmıyor. Son alınan bilgilere göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde cinayet zanlısının bir evde saklandığı haberini alan JASAT ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Operasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Bir evde saklanmış halde bulunan T.Y., kıskıvrak yakalandı. Yapılan GBT sonrasında T.Y.'nin tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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