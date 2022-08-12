Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı

12.08.2022 19:49
Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak (38) ile komşuları C.A. ve ağabeyi B.A. arasında oturdukları sitenin toplantısı sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Balsak, boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Balsak'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Balsak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Balsak'ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen cinayet şüphelileri C.A. ve B.A. kardeşler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi (2) Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi (2) Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Balsak'ın cinayet şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Galatasaray'da 10 numaranın yeni sahibi Dries Mertens oldu
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 19:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Site toplantısında öldürülen müdürün cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement