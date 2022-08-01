Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

01.08.2022 20:43
Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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