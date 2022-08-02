Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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