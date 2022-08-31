Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı

31.08.2022 14:57
Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre ilçelerde hissedildi. Didim'de bir iş yerinde yaşanan deprem sonrası içeride oturan kişilerin kendilerini dışarıya atmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride oturan bir kişinin deprem ile birlikte hızla dışarıya çıkması ve ardından diğer iki kişinin dışarıya çıktığı görülüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Kuşadası 2 kere sallandı! Vatandaş sokağa döküldü Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Kuşadası'nda 4.5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Kaynak: İHA

Kuşadası, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement