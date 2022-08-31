Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı

31.08.2022 15:10

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, Didim ilçesinde bir iş yerindeki kameralara yansıyan görüntüde, içerideki kişilerin kaçma anı yer aldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre ilçelerde hissedildi. Didim'de bir iş yerinde yaşanan deprem sonrası içeride oturan kişilerin kendilerini dışarıya atmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride oturan bir kişinin deprem ile birlikte hızla dışarıya çıkması ve ardından diğer iki kişinin dışarıya çıktığı görülüyor.

(Hüseyin Çalışkan - İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kuşadası, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deprem anındaki kaçış güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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