Kuşadası'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kaza: 1 yaralı

29.07.2022 20:19
Kuşadası'nda kaza: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 L 3596 plakalı ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması üzerine otomobil yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yolcu konumundaki yaralı kadını sıkıştığı araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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