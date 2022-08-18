Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü

18.08.2022 09:50
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Karaova Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 UV 641 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Karaçelik'in henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Karaçelik otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaçelik ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karaçelik hayatını kaybetti. Karaçelik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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