İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Otogarı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin kimlik sorgulamalarından S.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerleri ve çantalarında arama yapıldı. Aramada S.K.'nin elindeki çekirdek paketinde 99,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler S.K. ve M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekirdek paketindeki metamfetamine 2 tutuklama - Son Dakika

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