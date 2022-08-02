Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı

02.08.2022 16:46
Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otogarda oturup kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelenen Narkotik ekipleri, yaptıkları aramada kuruyemiş paketinin içinden 100 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otogarda oturup kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelenen Narkotik ekipleri, yaptıkları aramada kuruyemiş paketinin içinden 100 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Otogarı'nda devriye gezen ekipler kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelendi. Yapılan üst aramasında hiçbir şey bulamayan ekipler kuruyemiş paketine baktı. Çekirdeklerin içinde gizlenmiş halde kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde bulan ekipler şüpheli S.K., ve M.A.'yı gözaltına aldı. Yaklaşık 100 grama yakın uyuşturucu ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 yaralı İSTANBUL'DA ÇİFTLİK EVİNE UYUŞTURUCU BASKINI İSTANBUL'DA ÇİFTLİK EVİNE UYUŞTURUCU BASKINI
Kaynak: İHA

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
15:43 Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı
15:41 Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:01:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement