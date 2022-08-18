Polis memuru, tartıştığı kişiyi bacağından vurdu - Son Dakika
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Polis memuru, tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

18.08.2022 15:35
Polis memuru, tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis memuru Bayram K., yolda karşılaşıp tartıştığı Kemal G.'yi beylik tabancasıyla bacağından yaraladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis memuru Bayram K., yolda karşılaşıp tartıştığı Kemal G.'yi beylik tabancasıyla bacağından yaraladı. Bayram K., olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kaleiçi Bahar Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram K., eşiyle Kuşadası'ndaki bir bara eğlenmeye gitti. Gecenin sonunda eşiyle yolda yürüyen Bayram K. ile karşılaştığı Kemal G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kemal G.'nin arkadaşlarının da katıldığı tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bayram K., belinden çıkardığı beylik tabancasıyla önce 3 el havaya ateş etti. Ardından tabancasını Kemal G.'ye doğrultan Bayram K., bir kez daha ateşledi. Bacağından yaralanan Kemal G., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram K. ise olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Bayram K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memuru, tartıştığı kişiyi bacağından vurdu - Son Dakika

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