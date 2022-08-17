Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

17.08.2022 14:53
Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, gece yarısı lastik bot içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından, gece yarısı lastik bot içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, önceki gün, saat 02.35'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) söz konusu lastik botu durdurdu. Bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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