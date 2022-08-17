Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından, önceki gün, saat 02.35'te lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) söz konusu lastik botu durdurdu. Bottaki 27 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisine alınan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

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