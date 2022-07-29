Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı

29.07.2022 06:55
Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi ortaya çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi ortaya çıktı. Zaman zaman hem şehri elektriksiz bırakan hem de trafolardan çaldığı malzemelerle elektrik kurumuna yaklaşık 1.5 milyon TL zarara uğratan hırsız son işinde yakalandı.

İlginç olay ilçeye bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri bölgede bulunan bir trafo binasına şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın girdiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve ADM Elektrik Dağıtım Firması ekipleri trafonun kapısının kapalı olduğunu görünce ihbarı yanlış olarak değerlendirdi. Ancak ihbarcının ısrarla içeriye biri girdi demesi üzerine içeriden de özel bir düzenekle kapatıldığı belirlenen trafo binası ADM ekipleri tarafından açıldı.

Hırsız 25 santimlik yere nasıl kendini sığdırdı kimse anlayamadı

İçeri giren polis ekipleri ilk etapta trafo binasının içinde kimseyi bulamadı. Normal şartlarda bir insanın girmesinin mümkün olmadığı trafonun ara bölmesinden kötü bir ter kokusu gelmesi üzerine normal bir insanın girmesinin mümkün olmadığı ara bölmeyi inceleyen ekipler ilçeyi sürekli elektriksiz bırakan hırsızı burada yakaladı. Oldukça pişkin ve bir o kadar da arsız görünen hırsız polisin çık dışarı uyarısına "Kelepçe takmayacaksanız öyle çıkarım" karşılığı verdi. Canını hiçe sayarak girdiği delikten zorlana zorlana çıkarılan hırsız kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Vatandaşların tepki gösterdiği ve yaz sıcaklarının en etkili olduğu günlerde binlerce vatandaşı elektriksiz bırakan hırsızın trafolardan elektrik aksamı ve bakır malzeme çaldığı öğrenildi. İlginç hırsızlık girişimi ve hırsızın yakalanma anları kameralara böyle yansıdı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda sık sık elektrik kesintisine neden olan fare böyle yakalandı - Son Dakika
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