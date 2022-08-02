El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu

02.08.2022 10:50
El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yolun altındaki binanın çatısına uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yolun altındaki binanın çatısına uçtu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Türkmen Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde park halinde olan bir otomobil, iddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması üzerinde bir anda geriye doğru hareket etmeye başladı. Geriye doğru hareket eden otomobil çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, yolun altındaki binanın çatısına uçtu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ilginç kazada şans eseri yaralanan olmadı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:38 Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın isimlerini verdi
10:34 Beşiktaş'ın yeni sol beki Arthur Masuaku, İstanbul'a geldi
10:32 Davutoğlu, AK Parti günlerine dair konuştu: Parti içindeki popülaritem artınca başka isimlerin önünü tıkadım, işte sıkıntı burada
10:31 Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:19 Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu
10:17 Dolar 18 TL sınırına dayandı! An itibarıyla 17,95 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement