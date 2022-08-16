TEKNENİN PERVANESİ AYAĞINI KOPARDI - Son Dakika
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TEKNENİN PERVANESİ AYAĞINI KOPARDI

16.08.2022 14:13

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer'in ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Görer, ayağının yerine dikilmesi için ambulansla İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Güvercianada Kalesi'ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer'in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu.

Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kuşadası, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNENİN PERVANESİ AYAĞINI KOPARDI - Son Dakika

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