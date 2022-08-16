Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu - Son Dakika
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Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu

16.08.2022 18:46
Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinin tonoz ipini kurtarmaya çalışırken ayağı kopan genç hastaneye kaldırılırken, kopan ayak bulunarak 112 motorize ekipleri tarafından acilen hastaneye yetiştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinin tonoz ipini kurtarmaya çalışırken ayağı kopan genç hastaneye kaldırılırken, kopan ayak bulunarak 112 motorize ekipleri tarafından acilen hastaneye yetiştirildi.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvercinada Kalesi'nden hareket etmeye hazırlanan tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesine dolandı. Teknede çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada Görer'in sağ ayağı iki çelik halata dolandı. Halatların gerilmesi sonucu Görer'in sağ ayağı bilek kısmından koptu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Görer olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta başka bir vatandaş tarafından bulunarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan ayak, olay yerine gelen 112 motorize sağlık ekibi tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Görer, ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Yaşar Görer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Kuşadası'nda korkunç olay! Teknenin ipini çözmek için denize giren genç, pervanenin çarpması sonucu ayağını kaybetti Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı Aydın'da ayağına tekne motorunun pervanesi çarpan genç hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu - Son Dakika
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