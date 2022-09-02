İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı

02.09.2022 13:10

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde TIR'ın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı kurtaran bir kişi, kurtardığı şahsa tekme tokat saldırdı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir TIR'ın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi.

KURTARDIKTAN SONAR DÖVMEYE BAŞLADI

O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken şahıslar bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor

YORUMLAR
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Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü Aydın'da ilginç olay: İntihar etmek isteyen adamı önce kurtardı, sonra dövdü Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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