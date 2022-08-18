Duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

18.08.2022 12:34
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü Atakan Karaçelik (23), yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü Atakan Karaçelik (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki sanayi sitesinde tamir dükkanı bulunan Atakan Karaçelik'in direksiyon kontrolünü yitirdiği 48 UV 641 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, araçta sıkışan Karaçelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Atakan Karaçelik, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Atakan Karaçelik, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Granta Mezarlığı'nda defnedildi.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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