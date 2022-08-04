Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.08.2022 14:58
Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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