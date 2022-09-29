Kuşadası'nda geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Ekipler, bottaki 48 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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