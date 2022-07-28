Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

28.07.2022 19:33
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Kuştur uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Honaz"ın da kullanıldığı aramada otomobilin sağ ön koltuğuna gizlenmiş 31 gram metamfetamin ele geçirildi.

F.G. ve C.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.G. tutuklandı.

YORUMLAR
500
Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı Verilen ifade ele verdi, uyuşturucu taciri yakalandı Kuşadası Belediyesi, Karpuzlulu Çocukları Ağırladı Kuşadası Belediyesi, Karpuzlulu Çocukları Ağırladı
Kaynak: AA

Narkotik, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement