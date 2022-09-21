Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar da deniz dibinden, sandalye, traktör tekerleği ve halının da aralarında olduğu atık malzemeler çıkardı.

Kaynak: AA

Güzelçamlı, Jandarma, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı - Son Dakika

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