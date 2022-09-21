Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı - Son Dakika
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Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı

21.09.2022 11:25
Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda jandarma ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda jandarma ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaya, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar da deniz dibinden, sandalye, traktör tekerleği ve halının da aralarında olduğu atık malzemeler çıkardı.

Ekiplere çevre sakinleri destek verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma, Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda temizlik yaptı - Son Dakika

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